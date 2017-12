Após meses de negociação, Tereza Cristina filia-se ao DEM

O destino político da deputada federal Tereza Cristina foi o DEM, à convite do parlamentar federal Luiz Henrique Mandetta (DEM), que atualmente é o maior expoente do partido. - Foto: Guilherme Martimon

A deputada federal Tereza Cristina (MS) formalizou nesta terça (19) sua filiação ao Democratas (DEM). O ato ocorreu em Brasília, na sede da liderança do partido na Câmara dos Deputados, com a presença do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (RJ) e do líder do partido na Câmara Efraim Filho (PB) entre outros políticos da legenda.

O líder do Democratas destacou as qualidades da parlamentar e disse que a deputada sul-matogrossense é um excelente quadro. "Tem experiência, já exerceu a liderança do PSB na Câmara e presidirá a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) em 2018", pontuou. Efraim comentou que a chegada de Tereza Cristina vai reforçar o protagonismo do DEM no Estado de Mato Grosso do Sul.

Em meio a ordem do dia, o deputado Rodrigo Maia se ausentou da mesa por uns momentos para prestigiar a filiação da deputada no seu partido. O deputado falou "que o mais importante não é filiar um grupo de parlamentares dissidentes e sim políticos que tem uma convergência de ideias e que tenham posições claras e que possam contribuir para um país melhor", salientou.

O atual líder do partido no estado, o deputado Mandetta também comentou a filiação da parlamentar. Lembrou da trajetória do ex-governador Fernando Correia da Costa, avô da deputada e a importância dele na construção da identidade do então estado de Mato Grosso. O deputado também falou do trabalho realizado por Tereza Cristina na época em que esteve como secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo (SEPROTUR), em Mato Grosso do Sul.