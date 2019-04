Após indicação de Marcio Fernandes, Campo Grande terá aeroporto auxiliar

Foto: Edemir Rodrigues - Campo Grande News

O Aeroporto Santa Maria receberá investimento de R$ 2,5 milhões para implantação de um sistema de iluminação que permitirá operações noturnas e de aviões de pequeno e médio porte, passando a operar como auxiliar ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O crédito suplementar para as modificações foi autorizado pelo Governo do Estado à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) após uma solicitação apresentada pelo Deputado Estadual Marcio Fernandes em setembro de 2017.

As alterações irão reduzir o fluxo de aviões de pequeno e médio porte no Aeroporto Internacional e também garantir maior segurança operacional aos usuários. Localizado na saída para Três Lagoas, o Santa Maria funciona desde o início dos anos 80, sob gestão do Governo do Estado.

“Hoje, em caso de emergência noturna, as únicas alternativas são em Dourados, Três Lagoas e Corumbá, muito distantes de Campo Grande” afirmou Marcio Fernandes, lembrando que é necessário o investimento na iluminação da pista de pouso para que possa receber vôos comerciais em situação de emergência.

Com a aprovação do projeto, o Governo deverá anunciar a abertura de processo licitatório com prazo de conclusão em até 150 dias.