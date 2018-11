Após formatura de sargentos, Bolsonaro encontrará líderes católicos

Ao chegar à cerimônia de formatura de 530 sargentos da Aeronáutica em Guaratinguetá, interior paulista, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi chamado de “mito” por parentes e amigos dos formandos. Ao lado do comandante da Aeronáutica, Nivaldo Luiz Rossato, Bolsonaro entregou o prêmio aos alunos que se destacaram na turma de sargentos.

O presidente eleito viajou acompanhado pelo futuros ministros da Ciência e Tecnologia, Márcio Pontes, e fo Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, além do deputado federal e senador eleito Major Olímpio (PSL-SP). Também compareceu à solenidade o brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez, indicado para o Comando da Aeronáutica.

Como deputado federal, o presidente eleito participou de formaturas anteriores da Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR). Esta é a 247ª turma da EEAR. A instituição foi criada em 1941.

Agenda

À tarde, Bolsonaro irá para o município de Cachoeira Paulista, onde se encontrará com o bispo da Diocese de Lorena, Inácio Müller, e o presidente da Fundação Católica João Paulo II, monsenhor Jonas Abib. O encontro será na sede da emissora de TV Canção Nova.

Também está prevista uma entrevista para três emissoras católicas de televisão: TV Canção Nova, TV Século 21 e TV Aparecida.

Em seguida, o presidente eleito viaja para a cidade de Resende, no estado do Rio, onde participará, no (1º), da formatura de oficiais do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).