Após dia com Lula em Curitiba, Dilma volta a Porto Alegre

Após acompanhar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia em que o petista prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, a ex-presidente Dilma Rousseff chegou por volta das 22h45 a Porto Alegre, em um avião de carreira.

Assim como no voo de ida, Dilma foi discreta, não conversou com os demais passageiros e não foi abordada pelas outras pessoas do voo, segundo relatos de passageiros do voo. A ex-presidente embarcou por último no Aeroporto Afonso Pena, no Paraná, e teve desembarque prioritário no Salgado Filho, em Porto Alegre.

