Após críticas a Bolsonaro por tuíte, aliados gravam vídeos defendendo presidente

Após várias críticas a Jair Bolsonaro, ao menos dois de seus aliados divulgaram vídeos nesta quinta-feira, 7, em defesa do presidente da República. Em uma gravação de menos de um minuto, o senador Major Olímpio (PSL-SP) tenta explicar a intenção do correligionário. "O presidente usou de uma comunicação dura, mas direta, da forma que sempre fez para se dirigir à população", diz.

Diferentemente de Bolsonaro, no entanto, Olímpio afirma que o ato divulgado por Bolsonaro é algo que "extrapola a folia do carnaval". "Coisa descabida para se fazer em público", ressalta.

Bolsonaro divulgou no Twitter, na noite de terça-feira (5), um vídeo no qual dois homens aparecem em atos obscenos no carnaval. O presidente publicou as imagens dizendo que "é isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro".

O deputado Marco Feliciano (PSC-SP) também divulgou um vídeo nesta quinta-feira com o título: "Eu escolho o lado do presidente Bolsonaro e você?". Ele afirma que ficar em cima do muro é "muito desconfortável" e diz que há hoje no País uma caça aos conservadores. Feliciano também pede que os homens que aparecem no vídeo de Bolsonaro sejam identificados pela polícia.

A repercussão do tuíte de Bolsonaro causou desconforto no núcleo central do governo. A polêmica publicação do presidente gerou críticas entre seus opositores e mesmo entre os apoiadores nas redes sociais. Houve também repercussão internacional. O Palácio do Planalto precisou divulgar uma nota no início da noite de quarta, 6, para explicar a atitude de Bolsonaro.