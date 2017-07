Após criticar aumento de imposto, Skaf se reúne com Temer por quatro horas

Após criticar duramente a alta de impostos anunciada pelo governo na semana passada, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, se reuniu neste domingo, 23, durante quatro horas com o presidente da República, Michel Temer. Skaf deixou a residência de Temer no Alto de Pinheiros em São Paulo sem falar com a imprensa.

Na última quinta-feira a Fiesp divulgou nota assinada por Skaf afirmando estar "indignada" com a decisão da equipe econômica de aumentar impostos para tentar cumprir a meta fiscal de 2017. O governo elevou o PIS/Cofins sobre os combustíveis e espera arrecadar mais R$ 10 bilhões com a medida. A entidade criticou ainda o aumento de gastos do governo e afirmou que a alta dos tributos não vai resolver a crise, mas agravá-la ainda mais.

Skaf é do PMDB, mesmo partido de Temer. Ele chegou à residência do presidente por volta das 13h30 e saiu às 17h30.

Além de Skaf, Temer recebeu hoje o economista e ex-ministro da Fazenda, Delfim Netto, e seu advogado, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. O advogado defende o presidente das acusações da delação da JBS. Recentemente ele declarou que Temer não cometeu crime e que a denúncia de corrupção passiva da Procuradoria-Geral da República é baseada em suposições.

A agenda de Temer neste domingo não previa compromissos.

