Após cerca de uma hora e meia, Santos Cruz deixa Palácio da Alvorada

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, deixou nesta noite de domingo o Palácio da Alvorada, onde esteve reunido por cerca de uma hora e meia com o presidente Jair Bolsonaro. Santos Cruz deixou o local sem conversar com a imprensa.

A visita do ministro não estava inicialmente na agenda de Bolsonaro, mas o encontro foi atualizado no documento no início da noite.

O ministro tem sido alvo de ataques nas redes sociais neste fim de semana. A hashtag #ForaSantosCruz é um dos assuntos mais comentados no Twitter neste domingo, 5. O movimento que pede a saída do general começou, mais uma vez, por causa de ataques feitos no sábado e neste domingo pelo escritor Olavo de Carvalho. O guru bolsonarista disse que Santos Cruz "fofoca e difama pelas costas". Hoje, Carvalho ainda escreveu "Controlar a internet, Santos Cruz? Controlar a sua boca, seu m...". O xingamento seria uma referência a uma entrevista concedida pelo ministro à jornalista Vera Magalhães, publicada pelo 'Rstado' há exatamente um mês.