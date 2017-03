Após buscas, Alerj informa que votações desta quarta-feira estão mantidas

A assessoria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro informou que as votações desta quarta-feira, 29, estão mantida, apesar da condução coercitiva do presidente da Casa, Jorge Picciani (PMDB), pela Operação O Quinto de Ouro da Polícia Federal, e das buscas em gabinetes realizadas mais cedo.

Ainda segundo o órgão, o site da Alerj ficou fora do ar por 12 horas, mas a ocorrência não teve relação com a operação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Houve um problema técnico no Proderj, órgão do Estado em que está instalado o servidor da Assembleia.

Um pequeno grupo de servidores públicos estaduais protestava por volta das 12h45 em frente à Alerj, em comemoração à prisão de cinco conselheiros do Tribunal da Contas do Estado e da condução de Picciani. Eles estouram fogos de artifício e levaram também um bolo ao local.

Veja Também

Comentários