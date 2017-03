Após auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, servidores entregam relatório ao TCE/MS

Dados foram levantados na Associação Beneficente - Santa Casa; no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul; no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian –HUMAP; no Hospital da Mulher, no bairro das Moreninhas; na Secretaria Municipal de Saúde Públi / Reprodução

O documento entregue, na tarde desta terça-feira (21), ao conselheiro Jerson Domingos, responsável pela relatoria dos municípios da região Centro-Norte do Estado, que engloba Campo Grande, traz um diagnóstico dos principais problemas encontrados, e apresenta sugestões de encaminhamentos.

Um dos pontos do relatório revela ineficiência e ineficácia da gestão nas Unidades Básicas de Saúde que poderiam evitar muitos encaminhamentos para os Hospitais. Outra situação encontrada é a falta de comunicação entre os agentes envolvidos, o que gera insatisfação da população com o atendimento, dos Hospitais com a administração pública tanto Estadual como Municipal, e da Secretaria Municipal de Saúde com as administrações dos Hospitais da Capital.

O conselheiro Jerson Domingos recebeu o documento, fez uma análise prévia das informações levantadas e já tomou uma primeira decisão: “diante da gravidade da situação vou levar o relatório ao conhecimento dos demais conselheiros do Tribunal de Contas para decidir quais as ações que serão tomadas. Posso adiantar que vai ser necessário reunir todos os agentes envolvidos, no sentido de discutirmos conjuntamente as responsabilidades de cada um e buscar o comprometimento de todos pela eficiência na gestão da saúde pública”

Entre os dias 15 e 17 de março, a Comissão de Auditores do TCE-MS realizou levantamento de dados na Associação Beneficente - Santa Casa; no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul; no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian –HUMAP; no Hospital da Mulher, no bairro das Moreninhas; na Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAU, e na Central de Regulação- SAMU.

A comissão de auditores foi nomeada pelo presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves, assim que tomou conhecimento de que os hospitais públicos da Capital fecharam os centros emergenciais de atendimento médico-hospitalar, no início deste mês, gerando um verdadeiro caos para a população de Campo Grande e do Estado.

Por meio da portaria TC/MS Nº 13/2017, nomeou uma força tarefa multidisciplinar composta por seis servidores do Tribunal para, em regime de urgência, realizar uma auditoria na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Grande para apurar os fatos que levaram a esta decisão, que coloca em risco à vida de pessoas, sobretudo as mais pobres que dependem, exclusivamente, da Rede Pública de Saúde.

Na defesa dos direitos da população, o TCE-MS determinou que os auditores apresentassem em três dias um relatório preliminar a partir da publicação da Portaria, que ocorreu em edição Suplementar do Diário Oficial de 14 de março de 2017.

