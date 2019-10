Após 20 anos no MDB, Carla Stephanini migra para o PSD de Marquinhos Trad

A filiação de Carla ao PSD ainda será oficializada em ato - Foto: Divulgação

Após 20 anos dedicados ao MDB, a subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher de Campo Grande, Carla Charbel Stephanini, deixou o partido para se integrar ao PSD, a convite do prefeito da Capital Marquinhos Trad. O objetivo da mudança, segundo ela, é garantir o apoio político ao prefeito, que tenta a reeleição no próximo ano. “Estou com Marquinhos desde o início do mandato e acho importante dar meu apoio a ele neste momento. Confio no seu trabalho e acho importante caminharmos juntos”, frisou a subsecretária.

Durante sua trajetória no MDB, Carla foi subsecretária municipal da Mulher na gestão do ex-prefeito Nelsinho Trad (também no PSD) e ocupou pelo mesmo cargo no governo estadual, durante a administração de André Puccinelli. Carla também foi vereadora e deputada federal (em mandato “tampão” entre janeiro e fevereiro). Ainda comandou o MDB Mulher –no Estado.

“Quero aqui expressar minha gratidão ao MDB, e saio sem nenhuma rusga. Foi lá que convivi por 20 anos,fiz grandes amigos e líderes e espero que haja compreensão sobre minha decisão” frisou Carla em entrevista ao portal A Crítica.

A subsecretária destacou, porém, que a decisão de migrar para o PSD é a correta, “porque acho que tenho de corresponder a confiança que recebi ao integrar a equipe do prefeito Marquinhos”, bem como pela intenção de trabalhar na provável campanha à reeleição do atual chefe do Executivo. “

A filiação de Carla ao PSD ainda será oficializada em ato.