Apoiadores de Lula se reúnem ao lado da Rodoferroviária de Curitiba

Centenas de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão acampados em terreno ao lado da Rodoferroviária de Curitiba. Uma grade de proteção foi montada pela empresa proprietária da área, que conseguiu autorização da Justiça para reintegração de posse.

Não há, no entanto, previsão de retirada forçada dos militantes nesta quarta-feira, 10. Eles devem deixar o acampamento ainda na manhã desta quarta para uma passeata em direção ao entorno do prédio da Justiça Federal, no bairro Ahu.

Redes sociais

Nas redes sociais, manifestantes que defendem Lula ou pedem sua condenação pela Lava Jato travam embate com apoiadores do juiz Sérgio Moro com as hashtags #MoroOrgulhoBrasileiro e #LulaEuConfio.

