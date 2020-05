Aplicação das medidas protetivas é tema do “Mulheres em Debate” de junho

Esta edição do programa aborda as formas de enfrentamento da violência familiar e doméstica sofridas pelas mulheres

O mês de junho é marcado pelo Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, lembrado no dia 1º de junho. A data é alusiva ao assassinato de Ísis Caroline, em 2015, e foi marcado como o primeiro feminicídio em Mato Grosso do Sul. A edição do programa tem o objetivo de debater o trabalho da rede de enfrentamento da mulher em situação de violência para que novas mortes sejam evitadas.

Entre as ferramentas essenciais para este fim está a medida protetiva, como meio de distanciar a vítima do agressor. O bate-papo conta com a participação da juíza de Direito, Helena Alice Coelho Machado, que também conduz a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e da delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados, Paula Ribeiro.

O Programa “Mulheres em Debate” é exibido pela TV Assembleia, no Canal 9 da Claro Net TV, e também pode ser conferido pelo YouTube no canal da TV ALEMS. Clique aqui, para assistir esta edição.