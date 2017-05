Apartamento do governador do Rio foi invadido por bandidos na quarta-feira

O apartamento do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), foi invadido por bandidos na última quarta-feira, segundo informações da Polícia Civil. O imóvel fica no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio.

A delegada titular da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), Monique Vidal, determinou o registro da ocorrência. A polícia solicitou imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos.

A polícia não deu detalhes sobre como foi o assalto nem informou o que foi levado. Procurada, a assessoria de imprensa do governador ainda não se posicionou.

Essa é a segunda vez que o apartamento do governador é assaltado. Em abril de 2012, o imóvel foi arrombado durante a madrugada. Pezão, então vice-governador do Rio, estava viajando. À época, as informações eram de que haviam sido furtados eletrodomésticos e joias.

