Ao visitar instituição de atendimento à criança, Capitão solicita redutor de velocidade

O deputado estadual Capitão Contar solicitou um redutor de velocidade em frente de uma instituição que atende 141 crianças em estado de vulnerabilidade. O fato ocorreu após visitar a Associação Anandamóyi, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, mantenedora do Ceian (Centro de Educação Infantil Anandamóyi) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Anandamóyi, que tem por finalidade prestar apoio e orientação à comunidade do Jardim Noroeste, região leste de Campo Grande.

“Chegou uma pedido no gabinete sobre o risco que crianças estão tendo ao sair do local, assim como os pais e os profissionais que trabalham na Associação e no Centro de Educação. Os prédios ficam um de frente com o outro e o quebra-molas está gasto, sendo assim, muitos condutores passam em alta velocidade e não respeitam o limite por conta da escola, e nem param para os pedestres”, afirma o deputado.

“O Projeto Anandamóyi atende crianças provindas de famílias em situação de vulnerabilidade e seus familiares, desenvolvendo atividades educacionais, recreativas e que fortaleçam os vínculos. Além disso, a associação presta assistência em diversas áreas da saúde, como nutrição, psicologia, fonoaudiologia, medicina e odontologia, além de realizar outros trabalhos assistenciais que promovem o desenvolvimento e formação, estendendo-se às famílias envolvidas e comunidade de modo geral”, explicou o parlamentar sobre a importância do propósito.

O pedido foi lido durante a sessão parlamentar e encaminhado para o prefeito de Campo Grande e para o diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).