Ao lado do povo: Coronel David volta à bairros de Campo Grande para agradecer apoio

Moradores exaltaram visita e pediram melhorias nos bairros

Em caminhada na tarde desta segunda-feira (25), o Deputado Coronel David (PSL), visitou bairros da região da Lagoa, em Campo Grande. Na oportunidade, o parlamentar visitou apoiadores nos bairros Cophavila II e Tarumã e andando pelas ruas dos bairros, casas e comércios, David agradeceu o apoio da população e ouviu reivindicações para melhorias no local.

David foi recebido por vários moradores que o apoiaram, um deles foi o senhor Francisco Lins de Menezes, que exaltou a atitude do deputado. “Tive o prazer de fazer uma reunião em apoio ao Coronel aqui na minha casa, na época das eleições ainda, e hoje, ele volta aqui eleito para agradecer o apoio recebido e ouvir nossas solicitações. Isso não tem preço”, concluiu Seu Chico.

Coronel David foi ao encontro de sua admiradora, Dona Maria Helena, que ficou surpresa com a visita. “Ninguém espera a visita de um deputado na sua casa, mas o meu Deputado Coronel David é diferente, é uma bênção de Deus para nosso Estado. Pessoa simples, que se preocupa com a família e com seus eleitores.”

Ainda no bairro Cophavilla II, Coronel David encontrou vários amigos, inclusive os de farda, que salientaram a importância do contato do parlamentar com o povo. “Muitos dizem que político só lembra dos eleitores durante a campanha política, e o Coronel David faz difrente vindo ao encontro das reivindicações dos moradores. Ele faz a nova política, acompanha seus eleitores o tempo todo. Nossos problemas não aparecem somente de quatro em quatro anos, temos problemas a serem solucionados todos os dias. Temos orgulho de tê-lo como representante”, elogiou o policial militar José.

Para fechar suas visitas na região do Lago, Coronel David esteve com algumas famílias no bairro Tarumã, e ouviu atentamente às reclamações de moradores. Ruas sem asfalto, água acumulada nas ruas e alerta com a epidemia da dengue, foram algumas das pautas. “Solicitaremos junto ao executivo municipal, soluções e melhorias para essa região. Esse contato com meus eleitores, faz com que eu veja de perto o que a nossa população sul-mato-grossense necessita. Estar ao lado dos meus eleitores será prioridade em meu mandato”, afirmou o deputado.