Antônio Vaz quer plano para enfrentar violência contra as mulheres nas cidades do interior

Deputado Antonio Vaz

O deputado Antônio Vaz (PRB), na sessão plenária desta quarta-feira (2), apresentou indicação ao governador Reinado Azambuja (PSDB ), para que seja feito um estudo e a elaboração de um plano estratégico de políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade e violência em cidades de menor densidade populacional, como o município de Figueirão.

De acordo com a advogada e vereadora Paullyane Amorim (PRB), que fez a solicitação ao deputado Vaz, é grande a preocupação com os abusos e a violência que as mulheres sofrem na região de Figueirão.

“ A rede para atendimento às mulheres, que inclui servidores com treinamento e que estejam em condições de acolher e dar andamento adequado à ocorrência, está entre as prioridades. Nos municípios com menor número de habitantes, pode não ser viável a implantação de uma delegacia da mulher, mas a secretaria de segurança do estado, pode oferecer alternativas,” salientou o deputado Antônio Vaz.