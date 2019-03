Antônio Vaz quer melhorias na rodovia MS-164

Antonio Vaz

Na sessão plenária desta quarta-feira (20), o deputado Antônio Vaz apresentou indicação para para o governador do estado Reinado Azambuja (PSDB), solicitando a implantação de um trevo de acesso, na rodovia MS-164, na entrada ao distrito de Nova Itamarati, na cidade de Ponta Porã.

“A indicação atende pedido dos moradores da região, que sofrem com constantes acidentes no local. A informação chegou ao nosso gabinete através do vereador republicano Jelson Bernabé(PRB)”, justificou Antônio Vaz.

Também foi apresentado por Vaz, requerimento para conceder ao bispo Sérgio Corrêa o diploma de Ilustre Visitante. Sérgio Corrêa é bispo na Universal e estará em Campo Grande no próximo dia 27 para comandar o seu trabalho de evangelização e cura, atendendo a milhares de pessoas através da Caravana do Resgate. No requerimento, Vaz lembrou a trajetória de sucesso do bispo Sérgio Corrêa como grande evangelizador e cantor gospel e ainda, sua biografia que inclui a atividade de jogador de futebol, especificamente no Ubiratan Esporte Clube de Mato Grosso do Sul, nos anos de 1980, onde encerrou a carreira do esporte para se dedicar ao ministério.

Segundo Vaz, o bispo Sérgio Corrêa é um evangelizador extraordinário. “Seu trabalho é incansável para fortalecer a família e os valores Cristãos. Será uma honra recebê-lo em Campo Grande” ressaltou o deputado.