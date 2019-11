Antônio Vaz quer melhorias na mobilidade urbana da capital

As indicações apresentadas pelo deputado Antônio Vaz (Republicanos) na sessão plenária desta quarta-feira (6) trouxeram ao debate a mobilidade urbana. “Um grande número de pedidos para melhorar o trânsito em Campo Grande, chama a nossa atenção”, relatou Vaz.

De acordo com o deputado muitas pessoas relatam dificuldades para atravessar ruas e avenidas, pontos em que são registrados acidentes rotineiramente, linhas de ônibus que não atendem adequadamente determinadas regiões e a falta de redutores de velocidade, do tipo traffic calming, em pontos onde o tráfego é rápido demais, muito acima da velocidade permitida dentro do perímetro urbano.

“É preciso repensar a mobilidade sustentável da nossa capital. Isso influi na qualidade de vida dos moradores. Acredito que o poder público municipal precisa se comprometer para melhorar o plano de mobilidade urbana de Campo Grande”, justificou o republicano.

Antônio Vaz tem protocolado semanalmente indicações para implantação de redutores de velocidade do tipo traffic calming, melhora na sinalização em ruas e avenidas e implantação de reforço em linhas de ônibus para atender melhor os usuários em horários de pico.