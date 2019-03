Antônio Vaz quer melhoria para bairros da capital

Deputado Antonio Vaz

O deputado estadual Antônio Vaz (PRB), apresentou na sessão legislativa desta quarta-feira (13), indicação ao prefeito Marcos Trad (PSD) e Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, solicitando o Cascalhamento e serviços de patrola para as ruas do bairro Jardim Santa Emília que ainda estão aguardando asfaltamento. “Com as chuvas as ruas estão intransitáveis, formam buracos e poças de lama. Essa indicação atende ao pedido do Reginaldo Alves que representa os moradores daquela região “, justificou Antônio Vaz.

Também foi indicado ao secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMATUR), Luiz Eduardo Costa, solicitação para limpeza de terrenos na região do bairro Moreninha 4.

“Os terrenos citados encontram-se com entulho e lixo orgânico favorecendo a proliferação de insetos”, justificou Antônio Vaz.