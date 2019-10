Antônio Vaz quer mais recursos para custeio do setor de saúde

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) - Foto: Divulgação

A defesa do deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) por mais recursos para o custeio de insumos e manutenção de aparelhos foi protocolada na sessão plenária desta terça-feira (15). Ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o republicano solicitou o reajuste no montante de recursos estaduais para o hospital Beneficente São Mateus da cidade de Caarapó. Já para o prefeito Marcos Trad (PSD) a solicitação foi manutenção do aparelho de raio X da UPA Coronel Antonino, em Campo Grande. “A dificuldade de custeio do setor de saúde é uma realidade, não só aqui em MS, mas em todo o Brasil. É preciso fazer ajustes financeiros“ justificou Vaz.