Antônio Vaz pede projeto de manejo pluvial em Anastácio

O deputado Antônio Vaz (Republicano), durante a sessão plenária em que atuou como presidente interino da mesa diretora da assembleia, nesta quinta-feira (24), protocolou indicação ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) solicitando a implantação de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais na região do Residencial Antônio Clementino da Silva, na cidade de Anastácio.

“Enfrentar os mesmos problemas e prejuízos, todos os anos é um grande sofrimento para os moradores. Precisamos ajudar a resolver essa situação antes da chegada das chuvas”, justificou o deputado.

As dificuldades enfrentadas pelos moradores com alagamentos e enchentes no período chuvoso foi relatado pela líder comunitária Nívia de Carvalho.