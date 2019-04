Antônio Vaz participa de encontro do PRB e fala de metas para 2020

Antônio Vaz participa de encontro do PRB

Durante o lançamento das redes sociais do Partido Republicano Brasileiro (PRB), do município, que aconteceu nesta segunda-feira (15), no Plenarinho da câmara municipal, o deputado Antônio Vaz apresentou os membros da executiva municipal do partido. A presidência ficou com o vereador e líder da bancada na câmara, Gilmar da Cruz, Isaías Bittencourt é o vice presidente, Cleiton Thiago, segundo vice, a primeira secretaria está com Arlei Melo e a segunda com Lucas Acosta. O tesoureiro é Rodrigo Piva.

O deputado discorreu sobre a importância do trabalho dos membros da executiva para as próximas eleições municipais em 2020 e a grande expectativa para a organização das composições.

“Apesar de oficialmente a campanha eleitoral começar somente o ano que vem, já estamos observando muitos partidos se reunindo e até lançamento seus pré candidatos. O PRB mantém e possui ótimos nomes que vão para a reeleição como os amigos Gilmar da Cruz e o Betinho, aqui em Campo Grande, e os vereadores eleitos em 2016, em cidades do interior. Além deles, também temos republicanos que já se apresentaram como pré candidatos. Sobre questões de cabeça de chapa, tanto aqui, na capital, como nas cidades do interior, são decisões que envolvem muita discussão e entendimentos. Vamos aguardar”, resumiu Vaz.

O deputado também falou da importância dos diretórios políticos estarem organizados, constituídos definitivamente e registrados no TRE.

Antônio Vaz incentivou os republicanos a investir no relacionamento direto com o eleitor através das redes sociais. “A informação e o relacionamento com os eleitores nas redes sociais é fundamental, tanto para conquistar eleitores como para dar satisfação do trabalho prestado pelos parlamentares que foram eleitos. Na nossa rede hoje temos registrados 6.266 seguidores no Instagram, no Twitter 4.139 e no Facebook 10.468, além do canal aberto por e-mail. Todos os dias respondemos nossos seguidores e publicamos nossas ações. Dou satisfação para nosso eleitor. Mostro sempre o meu trabalho e recebo críticas, elogios ou palavras de incentivo. É democrático manter ativa e atual as informações nas redes sociais”, ressaltou Antônio Vaz.