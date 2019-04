Antônio Vaz faz homenagem ao recordista de natação de MS

O deputado Antônio Vaz (PRB), na sessão solene que aconteceu na manhã desta segunda-feira (8), pelo “Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do

Esporte com Outorga de Medalhas do Mérito Legislativo Desportivo de MS”, prestou homenagem a todos os desportistas do estado, na pessoa do atleta da natação Mateus Samá, Ribeiro Tabosa, com a medalha de honra ao mérito desportivo. O jovem Mateus tem 19 anos e foi o mais eficiente nadador do estado em 2017, quando quebrou o recorde de Mato Grosso do Sul, recorde que ainda mantém.

Segundo Antônio Vaz, a prática do esporte é muito relevante para a formação do caráter, educação completa do jovem e é importante para a prevenção do uso das drogas. “Sabemos que faltam recursos e apoio aos jovens atletas e esse reconhecimento da assembleia legislativa, que indicamos para Mateus é um incentivo, é reconhecimento ”, salientou Antônio Vaz.

Matheus Samá atualmente é atleta da universidade-Unigran, onde faz o curso de educação física.

“Nossa próxima competição será o circuito Centro-Oeste, que vai acontecer do dia 25 a 27 de março e continuamos treinando. Fiquei muito agradecido pela medalha que recebi do deputado Antônio Vaz, é um reconhecimento “ falou o atleta.