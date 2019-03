Antonio Vaz apresenta projetos relacionados à Educação e Segurança Pública

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), o deputado Antônio Vaz (PRB) realizou a propositura de dois projetos de lei. O primeiro deles refere-se à área da Educação com o objetivo de dispor sobre a oferta de aulas de defesa pessoal e artes marciais, enfatizando as modalidades de Judô, Jiu-Jitsu, Tae-Kendo, Karatê e Capoeira, nas escolas estaduais de Ensino Médio.

“Valendo-me da argumentação do poder doutrinário e disciplinador das artes marciais e defesa pessoal, defendo que a oferta dessas modalidades, além da promoção do esporte e da saúde, podem revelar grandes e novos talentos no esporte e despertar maior vínculo com a seriedade do processo promotor da educação”, justificou o autor.

Vaz ainda apresentou projeto de lei para incluir no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia da Policial Militar Feminina em MS. “É possível perceber como a entrada das mulheres na polícia se associou à humanização da Polícia Militar. Assim, características ou qualidades consideradas únicas e exclusivas das mulheres são utilizadas para reconhecer a relevância e importância do trabalho feminino na polícia. Dada a importância, fundamental se faz a inserção desta data entre aquelas que marcam a gloriosa história de MS”, defendeu.

Os dois projetos agora seguem para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para análise da constitucionalidade, juridicidade e legalidade das matérias apresentadas.