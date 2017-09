Antes de julgamento do STF, Temer se reúne com AGU e ministro da Justiça

O presidente Michel Temer reuniu-se com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e a advogada-geral da União, Grace Mendonça nesta quarta-feira, 13, horas antes de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos em sua defesa contra o Ministério Público Federal e a delação da JBS.

Eles foram recebidos separadamente pelo presidente no Palácio do Planalto, conforme agenda divulgada pela Secretaria de Comunicação Social.

Temer também recebeu em seu gabinete o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social.

O presidente tomou café da manhã com líderes da base aliada da Câmara dos Deputados e ministros no Palácio da Alvorada.

Temer tem audiência no período da tarde com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, e o líder da maioria na Câmara, Lelo Coimbra (ES), ambos do PMDB.

Além deles, consta como compromisso presidencial uma reunião com o senador Cidinho Santos (PR-MT), o deputado Alexandre Baldy (PODE-GO) e Donizete Tokarski, diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio).

