Angélica: Emenda de Renato Câmara garante equipamentos para escola José Manoel Fragelli

O mandato municipalista do deputado estadual Renato Câmara (MDB) continua levando avanços e melhorias para diversas regiões do Estado. Desta vez o município beneficiado é Angélica. Nesta semana, a SED (Secretaria Estadual de Educação) publicou no Diário Oficial do Estado o extrato do termo de colaboração que garante o repasse de R$ 40 mil para a Escola Estadual José Manoel Funtanillas Fragelli.

O recurso é fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo mandato de Renato Câmara à escola e atende a uma reivindicação apresentada pelo Diretório Municipal do MDB de Angélica. Segundo o diretor-adjunto da escola, Mirko Donisete Rodrigues Barbosa, os investimentos viabilizados pelo deputado vão garantir a compra de diversos equipamentos para melhorar a infraestrutura da escola, entre eles, oito lousas de vidro, uma mesa de som para equipar a rádio estudantil que será implantada na escola, uma mesa de pebolim, uma mesa de tênis de mesa, três notebooks, dois computadores de gabinete e dois aparelhos de ar condicionado.

Desde que iniciou o mandato na Assembleia Legislativa, Renato Câmara tem realizado gestões junto ao governo do Estado, para viabilizar melhorias para o setor de educação em Angélica. Em 2017, o deputado já havia destinado uma emenda de R$ 30 mil que garantiu a reforma dos banheiros e a pintura de toda a parte externa da escola. Anteriormente, através do trabalho de articulação junto à SED, Renato viabilizou os recursos para a construção dos muros da escola José Manoel Funtanillas Fragelli. Mais recentemente, o deputado também contribuiu para a viabilização de mais de R$ 2 milhões que foram investidos na reforma da completa de outra instituição de ensino de Angélica, a Escola Estadual Filinto Muller.

"Para nós é uma grande felicidade ver que mais essa importante demanda da comunidade da Escola José Manoel Funtanillas Fragelli e de nossos parceiros de Angélica está se concretizando. Isso tudo é resultado de um trabalho conjunto, que contou com a participação efetiva do vereador Adãozinho, do nosso amigo Mirko, do atual diretor da escola Edson Roberto Milhorança e dos nossos companheiros de MDB Roberto Teles, Fábio Vanuchi e Renato Martins”, destacou Renato Câmara.

Conforme o diretor-adjunto da escola, a nova emenda destinada por Renato Renato Câmara será de fundamental importância para propiciar um ambiente mais agradável aos alunos e professores, além de oferecer melhores condições para desenvolvimento dos projetos pedagógicos multidisciplinares existentes na escola, que incluem atividades recreativas, artísticas e culturais. Atualmente, a Escola Estadual José Manoel Funtanillas Fragelli atende atualmente em torno de 750 alunos do ensino fundamental e médio, distribuídos em três períodos de aula.