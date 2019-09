André Puccinelli é o entrevistado do programa Personalidades

Ben-Hur entrevista André Puccinelli, personalidade emblemática da política de Mato Grosso do Sul

O entrevistado desta edição do programa Personalidades da TV Assembleia é André Pucinelli, ex-governador de Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Campo Grande. Um dos nomes mais conhecidos na política de Mato Grosso do Sul não poderia deixar de constar entre as personalidades ouvidas e homenageadas pelo programa.

Sob o comando do apresentador Ben-Hur Ferreira, André Puccinelli fala sobre os filhos, carreira e futuro. André Pucinelli também já foi secretário de saúde do Estado, deputado estadual e federal. É conhecido por ter sido o idealizador do Programa Vale Renda e pela implantação do Vale Universidade para os Jovens, entre outros.

O programa Personalidades, exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net, vai ao ar no dia 1 de outubro, terça-feira, às 14 horas. O programa também esta disponível pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Youtube.