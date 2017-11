André Puccinelli assumirá Presidência Regional do PMDB

Ex-governador André Puccinelli - Reprodução

O ex-governador André Puccinelli assume na Convenção Estadual do PMDB, neste sábado (2), a presidência regional do partido. André ocupará o lugar do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Junior Mochi, que está à frente do partido desde 20 de dezembro de 2012.

A Convenção será realizada no dia 2 de dezembro, a partir das 8h, na Associação Nipo Brasileira de Campo Grande, situada na Avenida Ministro João Arinos, 140, saída para Três Lagoas.

Desde a semana passada as lideranças do partido iniciaram um trabalho de mobilização convocando prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para participarem da convenção.

Na tarde dessa segunda feira (27), a bancada estadual se reuniu na sede do Diretório Estadual para tratar sobre suas lideranças de base a participação na convenção.