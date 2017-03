Ampliação de vacinação contra vírus Influenza foi debatida em Audiência Pública

A ampliação da imunização contra o vírus Influenza e o cumprimento de leis municipais foram debatidos durante Audiência Pública, realizada na manhã desta sexta-feira (3), que reuniu autoridades das secretarias de saúde municipal e estadual, de educação e vereadores de Campo Grande.

Além dos grupos prioritários eleitos pelo Ministério da Saúde para receberem a vacina contra a Influenza gratuitamente, diversas leis foram aprovadas na Casa de Leis ampliando os grupos que devem receber as vacinas pela Rede Pública, como os professores, por meio da Lei 7.347/13, além de comerciantes do Mercado Municipal, que tem contato diário com muitas pessoas, profissionais do Ceasa e também a previsão de vacinação domiciliar de idosos e portadores de mobilidade reduzida, que não tem condições de se locomover para irem até os locais de vacinação.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Sesau, Mariah Barros fez uma apresentação oficial do planejamento do Programa Nacional de Imunização contra a Influenza, criado pelo Ministério da Saúde em 1999. "É o Ministério da Saúde quem define os grupos a serem imunizados e as doses enviadas a cada município. Não há vacinas suficientes para toda população, somente para os grupos elegíveis, que são mais suscetíveis. Em 2017 houve uma mudança de meta de 80% para 90% de vacinação dos grupos elegíveis. Esse ano não teremos postos volantes de vacinação, apenas as 64 salas de vacinas e um trailer da imunização que utilizaremos no dia D. Não faremos mais vacinação em shoppings e mercados. Isso dificulta muito o registro desse núcleo e pode até perder o controle. O objetivo é otimizar o registro", disse.

Após a explanação, o deputado estadual e médico pediatra Paulo Siufi destacou que "acredito que nesses 12 anos como vereador, nada aconteceu da forma que foi planejado para a vacinação. É importante esse planejamento e se faz necessário, mas quando se existe uma lei, a lei deve ser cumprida. Temos que ouvir o clamor das pessoas que estão em cada local de trabalho. Nós legisladores não trabalhamos de acordo com aquilo que se tem de propositura do Ministério da Saúde, eles dão um padrão, isso é o básico. Se temos condições do município comprar, porque não fazer? Então vamos rasgar as leis, vamos acabar com as leis que existem. Fizemos a lei para os professores", argumentou.

Segundo Catia Mongenot Barbosa, gerente de imunização do Estado "o histórico que o Ministério da Saúde vem adotando é vacinar os grupos conforme a disponibilização de vacinas, uma questão que implica na produção de vacina. Há um cálculo, um planejamento do que vamos receber e esse calculo é baseado em fatores de registro do IBGE,com base também em vacinação de anos anteriores. Ano passado não tinha em Campo Grande disponibilidade de vacina nem para venda privada. São N fatores envolvidos, temos que ter muita calma, ponderar os pontos, tem que acima de tudo verificar se é viável a disponibilização dessa vacina. Não temos ainda o cronograma de entrega do próprio Ministério", afirmou.

O superintendente de gestão de pessoas da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), Riverton Francisco de Souza cobrou na Audiência a vacinação dos administrativos das escolas. "Ficamos muito contentes com essa preocupação com a vacinação dos nossos educadores, que estão diretamente em contato com nossos educandos. Mas o Ministério não se preocupou com nossos administrativos, que também estão em contato com os alunos. Sei que se pudesse com certeza estariam atendendo. A questão complicada é dos administrativos,fica uma situação um pouco chata, não sei como vamos administrar essa situação, precisamos dessa ampliação de atender os administrativos e tentar viabilizar recursos", disse.

Conforme Eliana Dalla Nora Franca, superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), "o Ministério da Saúde resolveu lançar essa campanha para grupos prioritários para evitar a mortalidade nos grupos que tem suscetibilidade maior de ir a óbito. A cepa é feita no ano anterior, tem todo um estudo, para evitar complicações da influenza. Queremos harmonizar a ideia da Sesau e superintendência, quais grupos vamos fazer, não queremos polêmica, queremos resolver. O Ministério manda um número x de doses e, de repente, não sou contra, começa a surgir outros grupos, além daqueles cálculos de estoque. Surge uma demanda que não foi planejada para esse estoque, então município vai ter que comprar, mas como vamos comprar? O Instituto Butantã vai ter a quantidade suficiente? Temos que aprender com o passado, ano passado demoramos uns três meses para saber o número de professores que precisavam ser vacinados, para cumprimento do MPE. Qual é o número de feirante? Qual o número dessa população, o Instituto vai ter? Qual o custo, quem vai pagar essa conta?", questionou.

Em seu pronunciamento, a secretária-adjunta da Sesau, Andressa de Luco Bento destacou que "precisamos sempre, enquanto gestores, para ordenar qualquer despesa, ter uma previsão orçamentária. E nós temos recurso aprovado na ordem de R$ 6 milhões para uso com prestador, que é o repasse que a gente passa para hospitais, clínicas cadastradas, que a gente precisa cumprir do ponto de vista orçamentário. Não podemos comprar vacina da fonte 10, que é o repasse estadual e federal. Essa vacina só podemos comprar da fonte 1, que são recursos do município. Não podemos usar repasse federal e estadual. Hoje temos um montante grande de R$ 19 milhões de restos a pagar. Se fizer a conta já entende que o recurso é insuficiente. Estamos tomando uma série de medidas para estruturar financeiramente a Sesau", disse.

