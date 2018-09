Amarildo Cruz solicita farmacêutico para atendimento na UBS do Maria Aparecida Pedrossian

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) encaminhou na sessão ordinária desta terça-feira (18) ao prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, um pedido para que seja enviado um farmacêutico para o atendimento na farmácia da UBSF Maria Aparecida Pedrossian, localizado no Bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Segundo o encaminhamento, a farmácia da unidade básica de saúde da região está sem efetuar atendimento à população desde o início do mês de setembro em razão da falta de um profissional responsável para cumprir essa função.

Para o parlamentar, é importante que seja encaminhado urgentemente um farmacêutico a UBSF Maria Aparecida Pedrossian. “A unidade básica de saúde do Residencial Maria Aparecida Pedrossian não atende apenas o bairro, mas, também toda região, pois moradores de bairros vizinhos, como Residencial Fernando Sabino, Oiti, Jardim Samambaia, Panorama e Vivendas do Parque, também buscam atendimento na localidade e, com isso, o seu não funcionamento impõe grandes transtornos à população das localidades”, disse.

O pedido foi encaminhado também ao secretário municipal de Saúde Pública, Marcelo Vilela.