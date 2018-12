Amarildo Cruz diz que discurso de Bolsonaro não condiz com suas ações

“Quero aqui fazer uma reflexão acerca do discurso de combate à corrupção que levou Bolsonaro a vencer a eleição para presidente do Brasil, discurso esse que nada tem a ver com as ações feitas até agora, antes mesmo de ser empossado presidente”

O discurso de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, de combate à corrupção, foi comentado pelo deputado estadual Amarildo Cruz (PT) na manhã desta terça-feira (11), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de MS. “Quero aqui fazer uma reflexão acerca do discurso de combate à corrupção que levou Bolsonaro a vencer a eleição para presidente do Brasil, discurso esse que nada tem a ver com as ações feitas até agora, antes mesmo de ser empossado presidente”, comentou o deputado.

Amarildo Cruz ressaltou os nomes de futuros ministros já anunciados pelo futuro presidente, alguns investigados por crimes de corrupção e o caso envolvendo um ex-assessor do seu filho, deputado estadual Flávio Bolsonaro, que movimentou cerca de 1,2 milhão de reais em suas contas. “Isso mostra que o que levou ele (Bolsonaro) a vencer essa eleição não foi o discurso pregado em sua campanha e sim o discurso de ódio contra o ao Partido dos Trabalhadores. E é isso que eu lamento. Alguém que ao invés de apresentar projeto de governo, visando melhorar a vida dos brasileiros, passou todo o período eleitoral levantando bandeira contra um partido, sob alegação de querer varrer a corrupção do nosso País”, criticou.

O parlamentar disse ainda que, diante dos fatos, não acredita que o Brasil tomará outro rumo. “Diante de tudo o que temos acompanhado na imprensa, da maneira como o futuro presidente pretende comandar a nossa nação, dos nomes elencados para os ministérios, da falta de projetos concretos para o seu governo, é impossível crer em dias melhores para o nosso povo e falo isso com grande pesar”, pontuou, ressaltando os benefícios garantidos durante os anos governados pelo PT.

Ao final do discurso, Amarildo Cruz disse que, infelizmente, será necessário que o povo sinta a diferença desse governo para então enxergar o equívoco cometido.