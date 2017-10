Amarildo Cruz concede entrevista à Band FM 104,7 de Fátima do Sul

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT-MS) - Divulgação

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT-MS) concedeu na tarde desta sexta-feira, 27, importante entrevista para a radialista Keliana Fernandes, durante o programa “Tarde da Alegria”, levado ao ar pelas ondas sonoras da Rádio Band FM 104,7 de Fátima do Sul.

O parlamentar sul-mato-grossense abordou diversos assuntos de interesse da coletividade, entre eles o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) que concede descontos nos débitos dos contribuintes para com a Receita Estadual de Mato Grosso do Sul.

Amarildo Cruz é natural de Presidente Epitácio (SP), cidade próxima ao município de Bataguassu (MS) e localizada às margens do Rio Paraná, região em que passou sua infância, Amarildo Cruz mudou-se para Mato Grosso do Sul aos 18 anos, em 1981, quando foi aprovado em concurso público de Agente Tributário Estadual em Mato Grosso do Sul. Formou-se em Direito, cursou Ciências Contábeis, pós-graduou-se em Gestão Pública e especializou-se em Ciência do Direito.

Clique no ponto vermelho, no centro da foto e ouça a entrevista: