Amambai, Aral Moreira e Campo Grande são beneficiadas nas indicações desta quinta

As indicações foram apresentadas pelo deputado Junior Mochi nesta quinta

O deputado Junior Mochi (MDB) apresentou três indicações nesta quinta-feira (20), que irão beneficiar os bairros de Campo Grande e os municípios do inteiror de Amambai e Aral Moreira.

Em atendimento à solicitação dos moradores do bairro Jardim São Conrado e região, foi solicitado ao prefeito municipal, Marquinhos Trad a execução das obras de pavimentação asfáltica e implantação de iluminação pública nas vias do bairro que ainda não possuem, com especial atenção para a rua General Ângelo Frulegui da Cunha.

E ainda foi encaminhado indicação ao prefeito de Campo Grande, pedido em atendimento à solicitação do diretor da Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian (Amape), Breno Fabris a designação de um farmacêutico para atuar na Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Maria Aparecida Pedrossian.

Para Amambai a indicação foi encaminhada aos secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel, de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Helianey Paulo da Silva,, solicitando a pavimentação da Rodovia MS 485, no trecho que liga os municípios de Amambai e Aral Moreira, em atendimento ao pedido da Câmara de Vereadores.