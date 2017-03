Alvorada não passou por reformas para receber presidente, diz Secom

Em nota divulgada nessa quarta-feira (1º), a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informa que o Palácio da Alvorada não passou por reformas para receber a família do presidente da República, Michel Temer.



"Como todo prédio público tombado, o Alvorada recebe periodicamente serviços de manutenção e reparos. Os últimos, envolveram pintura geral do prédio, salas, pisos e reparos em armários. Da mesma forma, o Palácio do Jaburu passa por manutenção periódica. Reparos estão sendo feitos na parte elétrica, de marcenaria e refrigeração", diz a nota.

Após passar uma semana morando no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer decidiu retornar com a família ao Palácio do Jaburu, onde está desde 2011. De acordo com assessores presidenciais, Temer não se adaptou ao palácio, de grandes proporções. Além disso, ele prefere o Jaburu, local mais aconchegante e com estilo mais parecido com o de uma residência.



