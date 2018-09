Alunos da Uniderp-Anhanguera recebem Moção de Picarelli por homenagem a professor

Professor Fauri recebeu Título de Cidadão Sul-mato-grossense do deputado estadual Mauricio Picarelli em 2010.

Os alunos do Centro Acadêmico do curso de Direito da Uniderp-Anhanguera oficializaram nesta semana a nova denominação da agremiação para Centro Acadêmico de Direito Professor Roberto Fauri. A mudança de nome presta homenagem ao advogado e professor de Psicologia Forense da instituição desde 1993 que teve um papel relevante na formação profissional de centenas de acadêmicos sul-mato-grossenses.

O deputado estadual Mauricio Picarelli encaminhou uma Moção de Aplauso aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul que reconhece a importância da homenagem em memória do mestre que era admirado por inúmeros alunos, professores e profissionais do Direito.

O professor Roberto Fauri recebeu o título de cidadão Sul-Mato-Grossense do deputado Maurício Picarelli em 2010 e, em 2009, título de cidadão Campo-grandense da vereadora Magali Picarelli.

Gaúcho de Caxias do Sul, Roberto Fauri morava há mais de 40 anos em Mato Grosso do Sul. Era advogado criminalista, psicólogo clínico e forense, hipnólogo clínico, mestre em Psico-Orientação pelo Instituto do Texas (Estados Unidos) e participou durante anos dos debates sobre Direito na Uniderp-Anhanguera, UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, ESA - Escola Superior de Advocacia da OAB-MS – Ordems dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul e de diversas Comissões da Ordem em nosso Estado.

O Professor Fauri ministrou ao longo da vida mais de 600 Palestras e Cursos em Escolas Municipais, Estaduais, Faculdades e Universidades em Mato Grosso do Sul sobre os temas Drogas (Tóxicos), Alcoolismo, Tabagismo - Cursos de Programação Neurolinguística (PNL) - Hipnose Clínica e Controle do Stress - Controle Mental - Cursos de Oratória e Retórica com Técnicas de Hipnose Clínica; Programação Neurolinguística (PNL) e Controle Mental para advogados, acadêmicos de Direito, profissionais liberais e público em geral, além de cursos sobre Meditação e Controle do Stress para a Melhor Idade.

Acadêmicos do Curso de Direito recebem Moção de Aplauso aprovada pela Assembleia Legislativa

A Moção de Aplauso aos acadêmicos foi entregue aos acadêmicos Lucas dos Santos Serafim (presidente do Centro Acadêmico), Vitor Elizeu Guilherm (vice-presidente), Glauber Marques (primeiro-secretário), Rubem Elizeu Guilherm (segundo-secretário), Gabriel Lima Guilherm (primeiro-tesoureiro), Rony César Mariano de Góis (segundo-tesoureiro), Mariana Silva Rizk (diretora-geral) e Vanderson Dantas (diretor social).

“Trata-se de uma bela homenagem que reconhece os grandiosos serviços prestados pelo professor Fauri que dedicou a vida para o futuro profissional de milhares de alunos e advogados de nosso Estado”, afirma o deputado Picarelli.