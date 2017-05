Aloysio Nunes fala em solidariedade a Aécio e desconversa sobre sair do governo

O ministro das Relações Exteriores, o tucano Aloysio Nunes, disse que a decisão sobre o novo presidente do PSDB cabe exclusivamente ao atual presidente, senador Aécio Neves (PSDB-MG). Aloysio Nunes deixou na tarde desta quinta-feira, 18, a residência do tucano junto com o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer. "A decisão sobre o partido cabe ao senador Aécio Neves. Apenas e exclusivamente a ele", disse. "Viemos aqui não para tratar desse assunto, mas para manifestar solidariedade a ele".

Questionado sobre a permanência dele e do partido no Governo de Michel Temer, Nunes se esquivou. "Esperamos os esclarecimentos dessa situação. Por enquanto, não temos nem sequer o conhecimento dos áudios e vídeos. É preciso que isso venha a público", disse, em referência à gravação de Joesley Batista, da JBS, que mostra que Temer teria dado aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Diante da insistência de jornalistas sobre sua permanência no governo, Nunes encerrou a entrevista.

