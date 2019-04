ALMS realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Exército nesta terça-feira

Solenidade foi proposta pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) realiza, nesta terça-feira (16), sessão solene em homenagem ao Dia do Exército, comemorado oficialmente no dia 19 de abril. A solenidade será marcada pela entrega da Comenda Guararapes a 16 agraciados, no plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 19h, por proposição do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Criada por meio da Resolução 16/2013, a honraria será concedida a militares do Exército que através de suas ações contribuíram para o desenvolvimento do Estado, conforme prevê o documento. A homenagem foi instituída por iniciativa do ex-deputado estadual Junior Mochi.

De acordo com a justificativa da resolução, a criação da comenda tem por razão a Batalha dos Guararapes, ocorrida em 19 de abril de 1648, quando a união de todas as forças brasileiras miscigenadas do Brasil Colônia expulsou os invasores holandeses, marcando o início do Exército Brasileiro.