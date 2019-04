ALMS realiza sessão solene de instalação da Academia Feminina de Letras e Artes

Professor Rinaldo, ao propor a realização da solenidade de instalação da AFLAMS na Casa de Leis

A Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (AFLAMS) será instalada durante sessão solene na Casa de Leis, nessa terça-feira (30), a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, por proposição do deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB). A sessão é aberta ao público e à imprensa e será transmitida ao vivo pela TV Assembleia (canal 9 da Net).

Ao todo, 40 mulheres tomarão posse na AFLAMS e receberão cada uma colar acadêmico e diploma. Entre os principais objetivos da Academia Feminina de Letras e Artes estão reconhecer, divulgar e incentivar a atuação da mulher em todos os campos culturais, visando ao aprimoramento da língua portuguesa e riquezas culturais da região.

Personalidades que contribuíram para a AFLAMS serão homenageadas com as primeiras comendas Grã-Colar da instituição no evento em que também será realizado o lançamento do selo personalizado produzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) alusivo à Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, para uso exclusivo da entidade.

As acadêmicas são: Delasnieve de Souza, Maria Helena Sarti, Aida Machado Domingos, Maria Teresa Casadei, Blanche Maria Torres, Rosangela Villa da Silva, Rosemari Gindri, Edineide de Oliveira, Marlei Sigrist, Marilene Grolli, Ana Lúcia Moreira, Silvia Regina Farina, Lúcia Monte Bueno, Aurineide Oliveira, Therezinha Selem, Viviane Vazes, Yrama Barros, Maria José Cordeiro, Martha Brum, Valmira Garcia, Mirian Suzuki, Neyla Mendes, Kênia Braga, Luciana Rondon Carvalho, Daniela de Cássia Duarte, Ledir Marques Pedrosa, Sonia Cristina de Albuquerque, Angela Cristina dos Reis, Sonia Maria Ruas Rolon, Marta Martins de Albuquerque, Cilene Queiróz, Helita Fontão, Severina da Silva, Lais Doria, Lucimara Calvis, Ana Aparecida Arguelho, Érika Rando de Oliveira, Maria Caroline Bertol, Eudirce Isabel dos Reis e Ilva Maria Xavier Canale.