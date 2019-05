ALMS realiza Audiência Pública sobre psicólogos e assistentes sociais nas escolas

Deputado Marçal Filho fez o requerimento para a realização do evento

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) realiza amanhã (6), às 19h, Audiência Pública sobre a presença de Psicólogos e Assistentes Sociais nas escolas da rede pública estadual de ensino. O evento será no Plenário Deputado Júlio Maia e é resultado de requerimento do deputado Marçal Filho (PSDB), coordenador Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente.

Na última quinta-feira (2), Marçal convidou a todos para a audiência pública e, na oportunidade, falou sobre a importância da equipe técnica multidisciplinar nas escolas e destacou a necessidade de psicólogos para o atendimento de alunos e docentes. “O papel dos pais foi repassado aos professores. Esse fator sobrecarrega, de forma destrutiva, os profissionais da educação. Diante da fragilidade psíquica na comunidade escolar, é importante a presença de psicólogos. São profissionais capacitados para dar o suporte necessário”, afirmou.

Na ocasião, o parlamentar apresentou números sobre o afastamento de professores da sala de aula. Em Campo Grande, dos 4550 servidores concursados da Rede Municipal de Ensino, 492 estão em readaptação. Na opinião do deputado, esse fenômeno pode ter sido provado pela condição emocional e efetiva.