ALMS realiza Audiência Pública sobre a Reforma Previdenciária Estadual

Amarildo Cruz é o propositor do debate sobre a proposta de Reforma Previdenciário no Estado - Divulgação

A Assembleia Legislativa realiza a Audiência Pública "Déficit da Previdência - Sem Transparência, o Servidor Paga Essa Conta!", nesta terça-feira (14/11), a partir das 13h30, na sede da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), localizada na Rua 26 de Agosto, 2296, Bairro Amambaí, em Campo Grande.

O evento foi proposto pelo deputado Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis, e tem a parceria da Fetems e do Fórum dos Servidores Públicos Estaduais. O objetivo é debater os impactos que podem ser causados aos servidores estaduais pela Reforma Previdenciária que o Governo do Estado pretende implantar em Mato Grosso do Sul.

“O governo divulga um déficit da previdência no Estado de R$ 1,2 bilhão, mas não mostra como essa conta é feita. Queremos debater amplamente esse assunto para que essa questão que pode causar grandes prejuízos aos servidores públicos de Mato Grosso do Sul seja resolvido da melhor forma possível”, disse o deputado Amarildo Cruz.

Projeto – A proposta do governo estadual enviada para apreciação dos deputados estaduais inclui o aumento da alíquota de contribuição de todos os segurados de 11% para 14%, e do patronal de 22% para 28%, a criação da Previdência Complementar ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), revisão do plano financeiro e previdenciário, e a sistematização, reunificando o RPPS em um plano único.