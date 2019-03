ALMS publica relação com novas nomeações de aprovados em concurso público

Nomeados devem comparecer à Assembleia Legislativa com documentação para a posse - Divulgação

A Mesa Diretora publicou, na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), nomeação de 17 aprovados no concurso público para cargos efetivos da Casa de Leis. Os nomeados devem se apresentar à Secretaria de Recursos Humanos da ALMS com documentação listada no edital.

Foram nomeados aprovados para os cargos de analista de Recursos Humanos, assistente jurídico, consultor de processo legislativo, contador, economista, médico, publicitário, agente de polícia legislativa, assistente legislativo, programador visual, técnico em informática, cerimonialista e tradutor de Libras.

De acordo com o edital, “o candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse terá o ato de nomeação tornado sem efeito”. A relação dos nomeados está na página 20 do Diário Oficial (clique aqui).