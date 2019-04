ALMS participa de audiência pública sobre Maio Laranja em Três Lagoas

Autoridades e especialistas debateram estratégias de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Foi realizada no último dia 22 de abril, na Câmara Municipal de Três Lagoas, audiência pública com o tema: “Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”. Representando a Assembleia Legislativa (ALMS), participou do evento o deputado Herculano Borges (SD), que é autor da Lei Estadual 5.118, que instituiu no calendário estadual o “Maio Laranja” como uma estratégia na luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.

Em quatro meses, Três Lagoas registrou 26 casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, que foram encaminhados para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social do município (Creas), mas os números podem ser ainda maiores, já que muitas vítimas são intimidadas por seus agressores e os casos só aparecem anos mais tarde e, algumas vezes, nem sequer são descobertos.

Deputado Herculano representou a ALMS

“Nosso objetivo é combater esse mal que geralmente intimida as vítimas e perdoa os agressores. Precisamos ser a voz destes inocentes que tem seus direitos violados, na maioria das vezes por pessoas que deveriam os proteger”, afirmou Herculano Borges.

Também participaram da solenidade a secretária de Educação e Cultura do município, Heliety Antiqueira, o major QOPM Ênio de Souza Soares, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas e a palestrante e psicanalista Viviane Vaz, coordenadora do Projeto Nova.

Para denunciar casos de violência, disque 100.