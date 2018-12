ALMS inaugura novo Sistema de Processo Legislativo

Projetos de Lei poderão ser acompanhados pelos cidadãos em sistema de fácil interação

A partir de agora, o cidadão sul-mato-grossense que deseja acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos discutidos pela Assembleia Legislativa já conta com uma nova ferramenta para ajudá-lo nesta tarefa. O novo Sistema Gestor de Processo Legislativo (SGPL) implementado pela Casa de Leis do Estado foi anunciado pelo presidente da Assembleia, deputado Junior Mochi (MDB), durante sessão desta terça-feira (18).

Ao fazer o anúncio, Mochi aproveitou para exibir um vídeo explicando o funcionamento da plataforma. “Esta foi mais uma iniciativa e conquista da Casa de Leis, oportunizando, através de uma ferramenta de acessibilidade digital, que a população conheça melhor nosso trabalho e o trâmite das matérias aqui no Poder Legislativo. Desejamos que todos possam ter mais facilidade para ter acesso aquilo que acontece de fato no desenvolvimento dos projetos que interferem na vida do cidadão sul-mato-grossense, em prestígio à cultura da transparência”, disse o deputado.

O secretário de assuntos legislativos e jurídicos da Assembleia, Gustavo Giacchini, por sua vez, ressaltou a facilidade que os usuários devem perceber na busca dos projetos. “Este sistema foi projetado para ser mais fácil e intuitivo, de forma que qualquer pessoa o entenda: apresentamos o começo, meio e fim de um projeto em uma só tela. Assim, o cidadão pode entender que o processo legislativo começou com a propositura, passou por emendas e decisões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e do Plenário. Toda essa informação estará um clique, conjugada com uma simples leitura, acessível para qualquer pessoa, permitindo que visualize como tramitou um projeto legislativo, além do que cada parlamentar fez em cada momento”, explicou.

O novo SGPL pode ser acessado clicando aqui.