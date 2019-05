ALMS homenageia combatentes brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial

Deputado Lidio Lopes é o propositor da sessão solene

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) realiza, nesta quarta-feira (8), sessão solene para entrega da Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Proposto pelo deputado Lidio Lopes (PATRI), o evento acontecerá a partir das 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis.

Durante a solenidade, serão homenageadas personalidades militares e civis como forma de rememorar a luta brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Também serão prestadas homenagens aos colaboradores da Associação Nacional dos Veteranos da FEB. A data do evento, 8 de maio, remete ao dia do documento da rendição da Alemanha, em 8 de maio de 1945.

A medalha, que será entregue durante a solenidade, foi instituída pelo Decreto 10/2005. A FEB foi constituída em 1943 para lutar na Itália ao lado de países aliados contra a Alemanha nazista.