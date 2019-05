ALMS homenageará líderes comunitários na sexta-feira

Evento foi proposto pelo deputado Cabo Almi

Na sexta-feira (3) está marcada para as 19h, na Assembleia Legislativa, a sessão solene de homenagem aos líderes comunitários que fizeram a diferença em Mato Grosso do Sul. A proposição é do deputado estadual Cabo Almi (PT), que é autor do Projeto de Resolução que criou a Medalha Comenda Francisco Vilson Vilharva Barros, com o intuito de homenagear as lideranças comunitárias.

A solenidade também comemora o Dia do Líder comunitário, data instituída pela Lei 4.104/2011, de autoria de Almi. Para o parlamentar, o líder comunitário representa um servidor voluntário da sociedade. “É o porta voz do povo. Das sugestões dos líderes comunitários nascem as políticas públicas. Eles são o elemento de ligação da comunidade com os poderes públicos. É a peça de mobilização mais rápida no processo de soluções dos problemas comunitários. O movimento comunitário no Mato Grosso do Sul tem dimensão que permite a homenagem”, justifica Almi.

O evento é aberto a toda sociedade e imprensa. A Assembleia Legislativa fica localizada no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande.