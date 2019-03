ALMS e PGE celebram termo de cooperação para veiculação de materiais na TV

Termo de cooperação permitirá o conhecimento real das funções da PGE-MS em programa da TV ALMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul celebrou nesta manhã (15) um termo de cooperação entre a Procuradoria Geral do Estado (PGE-MS), para a inserção de programa na TV Assembleia com o objetivo de mostrar a função do órgão no Estado. O documento foi assinado pelo gerente de rádio e TV, Maurício Picarelli, e pela procuradora-geral do Estado Fabíola Marquetti Sanges Rahim, e Ludmila Santos Russi, procuradora e diretora da Escola Superior de Advocacia Pública de Mato Grosso do Sul (ESAP).

Maurício Picarelli considera a parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de enorme relevância para a Casa de Leis. “Um motivo de grande satisfação vocês terem aceitado prontamente o convite feito pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa [PSDB]. Quase ninguém sabe a real função da Procuradoria Geral do Estado. Sabem que representam o Estado e o defendem, mas não entendem a extensão disso. Todos então teremos a oportunidade de entender todas as ações do órgão, fundamental a sociedade-sul-mato-grossense”, considerou.

Ludmila Santos Russi acredita que a função da procuradoria poderá ser compreendida por toda a população por meio de um programa televisivo. “A TV é um veículo de grande alcance, que acaba nos aproximando das pessoas. O programa, que já está sendo formatado, é uma oportunidade de demonstrar a atuação da Procuradoria no Estado em um espaço de qualidade, além de cumprir o disposto na Constituição Federal, de dar publicidade aos importantes atos praticados, essenciais para a efetivação das políticas públicas”, ressaltou.

A procuradora geral Fabíola Marquetti Sanches Rahim considera que a ideia principal é mostrar como funciona a advocacia pública. “A advocacia pública é moderna e atuante. Para nós o canal dará transparência a toda atividade que é desenvolvida pela PGE. O trabalho reflete diretamente na sociedade e aproxima a população de nosso trabalho, que atende desde saúde até direito internacional. Trabalharemos muito para trazer ao público a compreensão do que somos e do que fazemos”, registrou.

PGE-MS – É a instituição responsável pela Advocacia do Estado. Representa o Estado em Juízo, com foco na legalidade, eficiência e probidade dos atos administrativos para viabilizar a implementação das políticas públicas em benefício da sociedade. Também presta assessoria e consultoria jurídica ao Poder Executivo. O procurador-geral atua como um advogado em questões de interesse público.