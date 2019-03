ALMS conta agora com Legislativo Visual, telejornal dedicado à comunidade surda

Novo jornal terá uma edição inédita toda semana para tratar dos principais assuntos debatidos na semana da Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul estreia nesta sexta (1) o “Legislativo Visual”, telejornal dedicado à comunidade surda que será exibido ao longo da programação da TV ALMS e também nas mídias sociais do Parlamento Estadual. A iniciativa desenvolvida pela Casa é inédita no âmbito legislativo.

O cuidado editorial preocupa-se, acima de tudo, a superar as barreiras linguísticas da Língua Portuguesa com a Língua Brasileira de Sinais, no sentido de democratizar o acesso à informação e garantir ainda mais transparência à atuação dos parlamentares. Mesmo assim, o formato adotado pela TV ALMS permite que qualquer cidadão se informe por meio do jornal sobre a atuação da Casa.

Intérprete da Assembleia desde 2017, Larissa Lima é uma das apresentadoras e lembra que esse tipo de informação permite maior acesso sobre a atuação da Casa de Leis pelos surdos. “Antes não existia um canal de informação para que o surdo se informasse sobre o que acontecia no Legislativo. Desde a implantação das Libras na Casa, ficou mais fácil conhecer a atuação dos parlamentares, e esse telejornal vem de encontro a esse esforço”, defende.

O “Legislativo Visual” terá uma edição inédita toda semana e tratará dos principais assuntos da semana debatidos na Assembleia Legislativa. O telejornal será exibido ao longo da programação da TV ALMS, emissoras parceiras e também no YouTube (link). A apresentação é de Larissa Lima e Isabela Conchal. Confira o primeiro episódio clicando aqui.