ALMS conta agora com envio de mensagens pelo WhatsApp

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) conta, a partir de agora, com o serviço de disparo de mensagens (convites de eventos, notícias, entre outros) pelo aplicativo WhatsApp. O objetivo é proporcionar mais uma ferramenta para a divulgação das ações realizadas pelos deputados estaduais.

“É mais uma forma de dar transparência às ações que são realizadas e demonstrar o quanto o Poder Legislativo tem trabalhado e procurado produzir resultados efetivos em favor da nossa sociedade”, afirmou o presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (MDB).

Serão criadas listas de transmissão para o envio das informações aos veículos de comunicação, para os setores administrativos e gabinetes parlamentares da Assembleia Legislativa e para a população em geral. O disparo das mensagens será de responsabilidade da Gerência de Mídias Sociais, subordinada à Secretaria de Comunicação Institucional.

“Com esse aplicativo, teremos a possibilidade de levar às informações cada vez mais às pessoas”, reiterou o 1º secretário da ALMS, deputado Zé Teixeira (DEM). Para o 2º secretário, deputado Amarildo Cruz (PT), também se trata de uma prestação de contas à população. “A Assembleia demonstra que está antenada com as mudanças tecnológicas e passa a se comunicar com a sociedade de maneira mais rápida e eficaz. É uma forma de também dar satisfação das nossas ações a quem representamos”, analisou.

Os veículos de comunicação e a população em geral interessados em receber as informações devem cadastrar o número (+55 67 3389-6393) e fornecer o número do celular que receberá as informações para que possamos cadastrá-lo no sistema de disparos da ALMS.

O contato deverá ser fornecido pelo e-mail imprensa.alms@gmail.com ou telefone 67 99192-0297. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3389-6239, na Gerência de Mídias Sociais da ALMS.

Mídias Sociais

Entre as inovações implantadas pela atual Mesa Diretora, por meio da Secretaria de Comunicação Institucional, estão as Mídias Sociais da ALMS. Atualmente, a Casa de Leis possui contas no Facebook, Twitter, Instagran e Flick, além do site institucional, Tv e Rádio Assembleia e aplicativo da ALMS.