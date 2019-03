Aliado de Macris diz que PSL quer ganhar comando da Alesp no 'tapetão'

O deputado estadual reeleito Campos Machado (PTB-SP) afirmou nesta quinta-feira, 14, em nota, que o PSL quer vencer no "tapetão" a disputa pelo comando da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Mais cedo, o futuro líder do PSL na Alesp, Gil Diniz, entrou com um mandado de segurança para tentar impedir a candidatura do deputado reeleito Cauê Macris (PSDB) à presidência da Alesp. Ele é correligionário de Janaína Paschoal, candidata ao cargo. A eleição ocorre amanhã, após a posse dos deputados estaduais.

"É uma iniciativa infame. Coisa de mau perdedor, que tenta ganhar no tapetão o que não tem competência para ganhar no voto", rebateu Machado, aliado de Macris.

No pedido de liminar, Diniz argumenta que o artigo 11 da Constituição Estadual, que trata da eleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia, estabelece que "é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente", ou seja, a reeleição.

O processo foi distribuído ao desembargador do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo Antonio Celso Aguilar Cortez.

Cauê foi eleito presidente da Casa para o biênio 2017-2019 e é o favorito para se reeleger amanhã. Ele aglutinou o apoio das bancadas do PT e do PSB, rivais dos tucanos na última eleição estadual.