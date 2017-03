"Alexandre de Moraes não assume cargo no STF para tratar de Lava Jato", diz Aécio

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou nesta quarta-feira, 22, que o ministro Alexandre de Moraes, recém empossado no Supremo Tribunal Federal (STF), não assume o cargo para tratar de Lava Jato, mas sim "para tratar do Brasil". "O Brasil tem que continuar caminhando. O Ministério Público faz seu trabalho, o poder judiciário faz o seu, o Legislativo tem que fazer o seu. Nós estamos vivendo mais um momento apenas de dificuldade entre tantos outros que o Brasil já passou. Mas o Brasil é maior do que questões pontuais", afirmou Aécio, que participou da solenidade de posse de Alexandre de Moraes no STF.

O senador elogiou a nomeação de Moraes para o cargo e disse que foi uma "escolha extremamente feliz do presidente Michel Temer". "Alexandre de Moraes não é apenas um juiz com grande saber jurídico, respeitado no meio. É um homem contemporâneo, é um homem de seu tempo, é preparado para aqui no STF decidir questões que dizem respeito às nossas vidas, a uma sociedade em permanente transformação. Durante muitos anos, praticamente três décadas, nós teremos aqui um ministro qualificado, altivo, mas sobretudo moderno, liberal", disse.

Veja Também

Comentários